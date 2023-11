Les réseaux sociaux intègrent un bouton alerte harcèlement ! Mais il est caché…

Un bouton alerte bien caché sur les réseaux sociaux

Rappelons que le 3018 est le numéro mis en place par l'association e-Enfance pour signaler un contenu et demander sa surpression rapide. Le 3018 permet aussi de contacter des écoutants-experts, disponibles 7j/7 de 9h à 23h.

Comment trouver le bouton Alerte ?

Déjà, lundi matin, Élisabeth Borne s’est exprimée surau micro de France Inter en évoquant un bouton d'appel qui permettrait de joindre directement la gendarmerie.Cette annonce a permis de relancer le débat sur ce type. En effet, depuis ce matin,S'ils répondent à la demande du gouvernement français, les réseaux n’ont pas joué la carte de la simplicité !Sur TikTok, il faut sortir le GPS pour le trouver et passer par le boutonpour pouvoir signaler un contenu.Sur Instagram et Facebook, il faut tout. Pour trouver le bouton 3018, il faut ensuite sélectionner la rubrique. Et c’est tout à la fin que l’on peut accéder au bouton, qui se contentera de composer le numéro (on aura plus vite fait de le faire directement).. Il suffit de se rendre sur le post en question, de l'ouvrir et... de secouer son iPhone. A partir de là, une fenêtre contextuelle s'ouvre et vous guide dans vos démarches. Mais il s’agit de signaler du spam, un abus ou un problème technique.