Copier-coller ce message pour protéger ses données sur Facebook ne sert à rien !

Certaines habitudes ont la vie dure

Facebook est désormais une entité publique

Mais(à part agacer les autres utilisateurs) et. Copier/coller ce texte pour être protégé n'a donc, puisque seule l'acceptation des CGV -lues ou pas- par l'utilisateur compte légalement. Accessoirement,En outre, l'arrivée des abonnements payants est un moyen pour la firme de récupérer le consentement personnalisé via chaque compte. En effet, pour refuser l'abonnement et donc continuer à bénéficier de la version gratuite, cela a un coût :. La formuleest totalement inexacte, la firme étant 100% privée, avec un un siège social européen en Irlande (comme de nombreuses multinationales).. Et légalement, il n'y a qu'un seul moyen d'être sûr de la non utilisation de ses contenus : ne pas en poster, ou carrément assumer et se désinscrire. Tout au plus, si on a un iPhone, on pourra désactiver le suivi des apps !Rappelons qu'il est, soit via une demande en ligne , soit en contactant le délégué à la protection des données du réseau.