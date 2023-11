Le nouveau DJI Osmo Pocket 3 en bundle Créateur à son meilleur prix !

DJI Osmo Pocket 3

L’Osmo Pocket 3 réinvente l’imagerie portable en offrant aux utilisateurs un outil créatif qui allie sans précédent précision et portabilité. Nous sommes impatients de découvrir les histoires et moments incroyables capturés par nos utilisateurs grâce à cette caméra exceptionnelle.

Le plein de fonctionnalités et d'accessoires

Alors que la seconde génération avait abandonné l'appellation Osmo pour ne garder que le Pocket, voici que le terme revient pour cette nouvelle mouture.(1/1,7 pouce sur le Pocket 2 et 1/2,3 pouces sur l'Osmo Pocket originel), une stabilisation mécanique à trois axes optimisée, trois microphones et un écran OELD tactile rotatif de 2 pouces avec une définition de 556 x 314 pixels. Selon Paul Pan, Responsable Ligne de produits chez DJI :L'Osmo Pocket 3 offre, prend en charge les profils de couleur D-Log M 10 bits et HLG HDR 10 bits et le constructeur annonce de nets progrès en faible luminosité.le tout avec une charge de 0 à 80% en 16 minutes via le port USB-C et un chargeur, non fourni, de 65W.Les créateurs de contenu disposeront, ou encore le mode Effets glamour 2.0 pour la présentation de produits de beauté. L'ActiveTrack 6.0 est évidemment de la partie avec plusieurs modes de suivi du sujet, dont Détection faciale automatique et Cadrage dynamique, tout commeavec un objectif grand angle 108°, un mini trépied, une poignée intégrant une batterie de 950 mAh pour une autonomie en hausse de 62%, les émetteurs et micros DJI Mic 2, un jeu de filtres ND, ainsi que des adaptateurs et sacs de transport.L'App LightCut permet de, afin de générer sans effort du contenu que vous pourrez partager immédiatement.