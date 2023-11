Le patron de ChatGPT (OpenAI) a été viré cette nuit, mais pourquoi ?

Le départ de M. Altman a été décidé suite à un examen délibératif par le conseil d’administration, et a conclu qu’il n’était pas constamment franc dans ses communications avec le conseil, empêchant ainsi sa capacité à exercer ses responsabilités. Le conseil n’a plus confiance en sa capacité à continuer de diriger OpenAI.

Une raison non-officielle

manque de franchise

se la jouer un peu trop solo

if i start going off, the openai board should go after me for the full value of my shares

peut-on lire dans le communiqué officiel.Ce(en français, on pourrait appeler çadu CEO, notamment autour d'une. Le CA aurait également manqué de visibilité sur les dépenses et certaines décisions comme celui de ralentir certaines inscriptions, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines.En réalité,. Altman aurait en effet eu en parallèle d'autres projets, notamment pour lever des fonds sur des activités concurrentes : créations de puces AI, ou, plus amusant,Il faut dire... Cette dispersion a sans doute déplu à Sutskever, même si d'autres éléments sont certainement en jeu entre les deux hiommes.. Quant à Altman, il a déclaré sur Twitter