L'UE ne veut pas lâcher ses 13 milliards face à Apple !

Une condamnation record mais des vices de procédure ?

Mais où sont passés les 13 milliards ?

Souvenez-vous, le 30 août 2016 (cela fait déjà 7 ans !), l'Union européenne invalidait officiellement le montage fiscal d'Apple en Irlande, la condamnant au passage à verser près de. Cette sanction historique a fait depuis couler beaucoup d'encre, à commencer par celle de Tim Cook A cette époque,. A cette occasion, Margrethe Vestager -la commissaire à la concurrence- s'était faite connaître du grand public et n'a pas vraiment ménagé ses efforts pour traquer les multinationales depuis. Google, Amazon, Starbucks ou Nike en ont ainsi fait les frais.Depuis, le dossier suit toutes les voies juridiques possibles, la firme comme le pays cherchant à contester cette décision. Les deux avaient d'ailleurs obtenuMais il semblerait que l'affaire prenne un autre tournant.Il suggère que la Cour annule l'arrêt d'appel et renvoie devant la Cour générale pour un nouvel examen.Enfin, pour ceux qui se poseraient la question,. En effet dans le cadre de la toute première décision, l'UE avait exigé d'Apple le versement de cette somme. La firme californienne s'était exécutée, la plaçant sur un compte séquestre jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement réglée. La création de ce compte avait été elle-même problématique au vu des sommes en jeu et ce n'est qu'en 2018 que les gestionnaires avaient été nommés.