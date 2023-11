Windows en streaming sur iPhone, iPad et Mac via une App officielle !

Une App Windows officielle (mais en Preview)

Pas encore pour les particuliers

(mais pas encore pour Android). Cette nouvelle App reprend en fait les caractéristiques de l'App Windows 365 actuelle et permet aux utilisateurs d'accéder à un PC à distance, ou à un session Windows diffusée depuis Azure Virtual Desktop et les serveurs de la firme.L'App propose de nombreuses fonctionnalités permettant, comme la prise en charge de plusieurs moniteurs et de différentes définitions pour l'affichage, mais également la prise en charge à distance de périphériques comme des webcams, volumes de stockage et imprimantes.l, mais son ouverture au grand public semble plus que probable dans un avenir proche. Cela permettrait d'utiliser simplement des programmes qui ne sont pas compatibles avec les Mac Apple Silicon, le tout sans avoir à disposer d'une machine virtuelle et/ou d'encombrer le stockage interne.Cette App annonce très certainement les intentions de Microsoft de permettre aux utilisateurs d'accéder à un environnement Windows complet et efficace, ainsi qu'à ses efforts d'intégration de l'intelligence artificielle, le tout le plus simplement possible. Microsoft propose déjà un service assez proche avec Windows 365, maisavec la prise en charge de Safari, Firefox, Chrome et Edge, ainsi que via TestFlight (nombre de places limité, premier arrivé, premier servi) sur un Mac sous macOS Monterey ou plus récent, et sur un iPhone ou iPad sous iOS/iPadOS 16 minimum.