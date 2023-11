L'IA débarque dans Word et Excel (mais pas pour tout le monde)

Un secrétaire personnel boosté à l'IA ?

Comment y accéder ?

Désormais,. Cette dernière pourra interagir avec l'utilisateur et fournir toutes sortes d'outils possibles, un peu comme un super secrétaire qui vous viendrait en aide pour plein de petites tâches administratives.Certains d'entre nous ne manqueront pas de se souvenir -avec nostalgie- de, le célèbre trombone assistant présent sur Microsoft Office, à partir de la version 97 et jusqu'en 2003. Mais les outils proposés sont bien plus importants et autonomes !Ainsi, la suite Microsoft 365 Copilot pourra(on ne va pas nier que cela serait bien pratique), analyser des tableaux, ou encore écrire des brouillons (sur la base de notes ou alors -apparemment- en allant piocher lui-même les informations dans les documents enregistré sur l'ordinateur).Comme il l'avait prévu en mars dernier, Satya Nadella poursuit donc sa conquête en s'attaquant aux bureaux et aux tâches administratives.Depuis hier, Copilot 365 est disponible dans de nombreux pays, y compris en France, et ce, après plusieurs mois de tests intensifs. Pour le moment, il n'est accessible qu'aux plus grandes entreprises, pour, avant un déploiement plus important auprès de la clientèle professionnelle plus modeste ou des foyers. D'après les analystes de Forrester, Copilot pourrait bien attirer plus de 6,9 millions de clients d'ici à la fin de 2024, rien qu'aux Etats-Unis.