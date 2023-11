Chassés d'Open AI, Sam Altman et Greg Brockman partent chez Microsoft !

Microsoft saisit la balle au bond !

Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée en IA. Nous sommes impatients d'agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur succès

Du rififi dans le monde de l'IA

la mission continue

L'ex CEO d'Open AI, Sam Altman, ainsi que l'ancien président et cofondateur, Greg Brockman, ne sont pas restés sans emplois bien longtemps ! En effet, ils vontpour y diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle (ce n'est guère étonnant). Ce n'est pas une rumeur sans fondement mais bien unePour rappel,(qui, faut-il le préciser, est la startup à l'origine de ChatGPT) dont Microsoft est le principal investisseur. Officiellement, on lui reprochait, sur fond de mésentente avec un autre cofondateur, Ilya Sutskever.: les principaux investisseurs avaient dénoncé une éviction non concertée, appelant au rappel du CEO et faisant pression sur les vilains administrateurs. Mais il semblerait que le principal d'entre eux -à savoir Microsoft- ait eu une autre idée. Et tant pis pour l'invitation de Jean-Noël Barrot !Dans la foulée, Sam Altman a reconnu qu'il rejoignait Microsoft disant que. Nadella a répondu également (on ne pourra plus leur reprocher d’œuvrer dans l’ombre) en fournissant quelques indices sur le futur rôle d'Altman.. Notons que ce rebondissement arrive une semaine après avoir dévoilé sa propre puce d'IA personnalisée qui peut être utilisée pour former de grands modèles de langage et éviter de reposer sur Nvidia.