Insta360 s'attaque frontalement aux GoPro avec l'Ace et l'Ace Pro

Insta360 Ace Pro

L'IA à la rescousse

Après la webcam 4K sur stabilisateur Link et le Gimbal Flow qui lorgnait du côté des DJI Osmo Mobile,, dont l'acteur principal historique GoPro a été bousculé dernièrement par des constructeurs de renom, comme DJI avec l'Action 4 que Didier a récemment testée dans des conditions extrêmes au cours d'un périple dans le Far West.Les deux modèles disposent d'un petit écran en façade permettant d'afficher des informations basiques et. La version de base embarque un capteur 1/2 pouce 48 mégapixels offrant des enregistrements vidéo en 6K à 30 images par seconde ou de la 4K à 120 ips pour les ralentis, et la version Pro dispose d'un capteur 1/1,3 pouce couplé à une optique Summarit signée Leica et proposant des enregistrements en 8K à 24 images par seconde.En sus de l'habituelle stabilisation maison FlowState, d'une certification IPX8 et d'une autonomie atteignant 100 minutes en 4K Active HDR à 30 ips,-par exemple en faible luminosité ou pour réduire le bruit-des meilleures moments pour chaque enregistrement.