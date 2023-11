Des directives pour développer une IA plus sûre ! Est-ce vraiment suffisant ?

une première mondiale

sécurisés dès la conception

C'est la première fois que nous nous mettons d’accord sur le fait que les nouvelles capacités de l’IA ne doivent pas seulement concerner les fonctionnalités, la rapidité de mise sur le marché ou la réduction des coûts pour améliorer la compétitivité

des systèmes sécurisés dès la conception

prendre des décisions éclairées en matière de cybersécurité à chaque étape du processus de développement

Il s’agit des, centrées sur la manière de développer des systèmes d'IAet de protéger l'intelligence artificielle des acteurs malhonnêtes, d’après l'agence de sécurité anglaise (le, ou NCSC), qui a élaboré ce guide avec son homologue américaine (la CISA).Selon Jen Easterly -directrice de la CISA-, il est important que les pays reconnaissent que. Par conséquent, elle a encouragé d'autres pays à les rejoindre. Pour rappel, au vu des différences entre les états, précisons que la France, l'Allemagne et l'Italie ont également concluL'ambition est d'aider les développeurs àLors du lancement de cette opération,qui vont se réunir, comprenant Microsoft, l'Institut Alan Turing et des agences de cybersécurité britanniques, américaines, canadiennes et allemandes.