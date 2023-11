Faute de conférencières, cet organisateur en invente grâce à l’IA (mais c’est un flop !)

De vraies fausses conférencières !

de The Pragmatic Engineer Newsletter

De nombreux conférenciers prestigieux dans la tech ont refusé de s’exprimer dans des événements où seuls des hommes sont invités à parler

un moyen trop facile de gérer ce problème

En effet, cet évènement -qui s’adresse aux développeurs- vient d’être annulé au dernier moment, et pour une raison bien particulière.S’ils comptaient être discrets, malheureusement pour eux, Gergely Orosz -conseiller et auteur- avait levé le lièvre sur X en fin de semaine dernière !Trois des conférencières -Anna Boyko chez Coinbase, Alina Prokhoda chez Microsoft et Julia Kirsina chez Uber-. Tout comme leur CV et leur profils qui sont une pure fiction, mais qui sont présenté comme bien réels ! Leurs photos également ont été générées par l’IA., entraînant l’annulation de l’événement., explique M. Orosz. Inventer la présence de femmes estMais apparemment l’organisateur, Eduards Sizovs, ne s’en embarrasse pas outre mesure, car il aurait usé plusieurs fois de cette technique pour différents salons. Si la démarche avait été transparente -comme le cas de cette influenceuse virtuelle - la réponse aurait peut-être été différente…