Ce jeune Anglais lance une pétition contre un emoji !

cela les fait passer pour des nerds et c'est absolument horrible. Cela me rend triste et bouleversé, et si je trouve cela offensant, des milliers de personnes dans le monde doivent également le ressentir

Mais l'usage des petits pictogrammes n'est pas au goût de tout le monde,et fairecertains messages. Pour exemple, Teddy -ce jeune Anglais de 10 ans- ne supporte pas l'émoticôneQu'à cela ne tienne, il lance donc une pétition dans son école afin d’être entendu par Apple. Selon lui, plus que les lunettes (qui font échos à sa propre monture), ce sont surtout. Un sentiment qui, selon lui, se répercute sur tous les porteurs de lunettes :En plus de sa pétition,, sans cette horrible dentition. Un nouveau personnage à qui il a donné le nom plus valorisant dePour l’heure,, mais il envisage de la publier sur la toile et de l’envoyer directement à Cupertino, afin d’avoir plus de chance d’être entendu du côté de la lointaine Californie. On notera tout de même qu'il existe une autre emoticône avec des lunettes (pas plus flatteur) 🥸.