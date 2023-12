A quoi ressemblerait un Apple Store de 1900 ? Et en 2100 ? (photos)

Un Apple Store en 1900

, il n'y avait donc pas d'équivalent de ce genre de boutique dans les années 1900. Pour autant, il est toujours amusant de faire tourner une IA et de piocher dans la littérature moderne pour imaginer des constructions totalement aberrantes ( Merci Remy Evidemment, les appareils proposés ne seraient pas des iPod, des Mac et des iPhone (au moins ça !) car à part des bouliers et des livres, difficile d'imaginer un tel magasin en 1900. Cela étant, la devanture,... Il faut avouer qu'on est assez fan !Autre requête amusante,... Là encore, l'IA de ChatGPT est plutôt prolifique et reprend bien les codes actuels des boutiques d'Apple.