Une petite caméra pour Noël ? La GoPro Hero11 Mini au meilleur prix !

GoPro Hero11 Mini à 299€ !

Un nouveau capteur plus performant

rappellera certainement les fameux modèles Session aux amateurs de la marque et a été conçue pour répondre aux créateurs souhaitant une caméra GoPro aux dimensions réduites, dotée d’un bouton unique, tout en conservant les performances des dernières moutures. En effet, si la GoPro Hero11 Black Mini ne dispose d'aucun écran, elle embarque le même capteur que l'Hero11 Black.(pour un GP2 plus réactif et bienvenu),proposant sur cette Hero11 Black un élément 1/1,9 pouce capable d'offrir des enregistrements en 10 bits jusqu'en 5,3K à 60 images par seconde, ou 4K à 120 images par seconde, des définitions qui n'évoluent pas par rapport à la génération précédente mais les enregistrements devraient offrir de meilleurs résultats en faible éclairage.et une extraction d'image en 24,7 mégapixels à partir des vidéos (contre 23 mégapixels et 19,6 mégapixels pour la génération actuelle). Sont aussi de la partie, le mode HyperView, trois nouveaux préréglages de nuit en accéléré, ainsi que les technologies maison HyperSmooth 5.0 et TimeWarp 3.0 (fonctionnant désormais en 5,3K),