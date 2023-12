Voici Gemini : l'arme de Google face à OpenAI ! (et un avantage pour Android ?)

Gemini : l'arme de Google face à OpenAI

Gemini : trois salles, trois ambiances

Gemini est le modèle d’intelligence artificielle le plus puissant et le plus généraliste que nous ayons conçu.

Que vaut Gemini face à GPT-4 ?

Le géant Google s'est fait malmené par OpenAI, dont le ChatGPT est sur toutes les lèvres depuis plus d'un an désormais, et ce sans compter les différents modèles comme Dall-E ou Whisper élaborés afin de générer des images ou pour la reconnaissance vocale.(ou Large Language Model ou LLM en VO), contrairement aux modèles spécifiques d'OpenAI.Selon le dirigeant de Google, Sundar Pichai, et Demis Hassabis qui chapeaute la division DeepMind dédiée à l'IA,. Gemini Nano est la version la plus légère, capable de tourner nativement et hors ligne sur des smartphones Android, à commencer par le Pixel 8 Pro dasn un avenir proche. Gemini Pro est quant à lui réservé aux services de Google et le moteur de la nouvelle version de Bard que Google promet beaucoup plus performant. Enfin, la version la plus musclée, Gemini Ultra vise les centres de données et les entreprises.La petite guerre entre Google et OpenAi passe forcément par une comparaison de leurs modèles d'IA, et à ce petit jeu, selon Demis Hassabis,. Gemini serait également très efficient, et pensé dès le départ pour les TPU (pour Tensor Processing Units) de Google. Reste à savoir ce qu'en penseront les utilisateurs, et s'ils préféreront les solutions de Google face à celles d'OpenAI., dont les progrès sur l'intégration de l'IA générative restent pour le moins discrets, à moins de passer par des solutions tierces, dont celles d'OpenAI et de Google.