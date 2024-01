Copilot, le ChatGPT de Microsoft est dispo sur l'iPhone

un accès gratuit à GPT-4

utiliser GPT-4

Quelques jours après Android, l'application Microsoft Copilot est maintenant. Cette dernière intègre la technologie développée depuis plusieurs mois et alimentée par le modèle GPT-4 d'OpenAI.Les fonctionnalités de l’application mobile sont. On y retrouve ainsi tout ce qui concernent la production de texte, la traduction, la création d’images, l'apprentissage de connaissances... Notons qu'elle prend également en charge laSelon Jared Spataro, responsable de Microsoft 365, Copilot fonctionne à vos côtés, intégré dans les applications que des millions de personnes utilisent au quotidien : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. Copilot est une toute nouvelle façon de travailler. Mais il se veut aussi, qui pourra fournir des résultats perfectibles.Mais le gros avantage se situe sur le le boutoncar vous aurez accès -gratuitement- à la. Elle est en effet payante sur l'app ChatGPT. Une parfaite occasion pour ceux qui voudraient découvrir le bot conversationnel ou qui n'en auraient qu'une utilisation occasionnelle.En situation réelle,, mettant quelques secondes de plus pour l'ensemble des tâches. Ce qui n'est finalement pas trop contraignant en pratique.Bref, de quoimais aussi la position de Redmond dans le dossier Sam Altman. L’arrivée de Copilot en application mobile est la suite logique. On n'attend plusEt pourtant Siri aurait bien besoin d'un sérieux coup de pouce pour se hisser à la hauteur de la concurrence, ou ne pas perdre pied.