Le tracker Minitailz (IA) d’Invoxia révolutionne le suivi santé de votre chien #CES2024

Une IA au service de la santé

Heartprint Technology

Dans le communiqué, Clément Moreau, DG d'Invoxia, indique : La fibrillation auriculaire et les affections cardiaques similaires constituent des menaces insidieuses, souvent identifiées trop tardivement. Notre objectif est d'informer les propriétaires d'animaux de compagnie et de les inciter à réagir afin de garantir la durée de vie et la santé de leurs animaux de compagnie. Au cours des deux dernières années, nous avons développé une technologie d’IA dédiée. Minitailz est conçue spécifiquement pour les chats et les chiens de toutes tailles. Nous sommes extrêmement fiers de son design, de la technologie intégrée, et des informations précieuses qu'il fournira .

Caractéristiques techniques

Invoxia Petcare Invoxia Télécharger

La firme française -qui a d’ailleurs reçu un- reprend et améliore les points forts du précédent modèle, le Smart Dog Collar . Il permet désormais de proposer des données biométriques affinées pour suivre la santé et la géolocalisation de son fidèle compagnon.Les capteurs intégrés au Minitailz -doublés d’algorithmes d'apprentissage- vont ainsi récupérer de manière non invasive différentes données. L’application d’Invoxia va pouvoir effectuer des analyses de santé cardiaque et respiratoire.On pourra ainsi découvrir et surveiller ses habitudes alimentaires, vérifier son sommeil, ou découvrir rapidement une éventuelle maladie. L’application permet de checker deComme pour les humains, l. Selon l'Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA), 1 chien sur 10 est concerné par des problèmes cardiaques, et jusqu'à 75 % des chiens âgés développent une forme de maladie cardiaque.Invoxia utilise sa technologie brevetée, qui est actuellement. Le but est -comme pour nous- de ne pas se substituer au professionnel de santé, mais d’alerter le propriétaire sur certaines anomalies et de consulter un vétérinaire dans les meilleurs délais.. Une première IA va, et ce, pour évaluer l'activité de l’animal. Une autre IA va ensuite procéder à unepour détecter d'éventuelles anomalies ou problèmes. Enfin, une dernière IA va lespour les propriétaires, assurant une compréhension aisée et globale de l'état de santé de l'animal.Résistant et waterproof, il est livré avec un(deux formats, un en plastique noir, l’autre en métal selon le gabarit de votre chien), qui peut s’attacher à la plupart des colliers vendus dans le commerce.Pour cela il faudra glisser la lanière entre le support et le boitier avant de clipper celui-ci.Notons qu’il bénéficie d’une autonomie de 15 jours et qu’il se recharge via un. Un petit câble est fourni dans la boite et un témoin lumineux indique si le boitier est en charge ou pas.Au-delà du suivi de base, le Minitailz va détecter, comme les zoomies (quand votre canin passe en mode foufou), les promenades, les courses, les jeux quotidiens ou encore les déplacements en voiture, générant des alertes en temps réel.En combinant Bluetooth, WPS (Wi-Fi) et GPS, la géolocalisation est donc mieux gérée. En revanche, l'autonomie est moindre. Par comparaison, le Pet Tracker utilise les réseaux LoRa ou Sigfox qui lui permet d’être plus autonome et efficace que les autres traceurs GPS.Pour l'installer, c'est vraiment ultra simple, il suffit de télécharger l'application Invoxia Petcare sur son iPhone, d'allumer le tracker (en appuyant sur le seule bouton latéral) puis de suivre les indications. Cela devrait prendre moins de 2 minutes, le temps de rentrer les infos sur votre chien (âge, poids, race et petite photo de profil).. Pour les chats, il faudra attendre mars 2024. Le prix n'inclut pas l'abonnement, lequel est disponible à partir de 8,30€ / mois (abonnement 12 mois à 129€95 ou 24 mois à 199€95).