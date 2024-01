Les premiers appareils certifiés Wi-Fi 7 en approche !

Une certification pour le Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 Certified

Un routeur Wi-Fi 7 TP-Link

Quels avantages pour le Wi-Fi 7 ?

d'améliorer les réseaux domestiques, de bureau et industriels et les applications AR/VR multijoueurs, le cloud gaming et le streaming 4K et 8K

La Wi-FI Alliance tient sa promesse et annonce officiellement avoir débuté. Certains smartphones, dont les Google Pixel 8 et 8 Pro, Xiaomi 13T Pro ou encore l'opposition Find N3, ainsi que des routeurs de Netgear, TP-Link et Eero sont d'ores et déjà disponibles sur le marché. La certification de la Wi-Fi Alliance devrait assurer les clients qui achèteront un produit portant le logod'une bonne interopérabilité et d'un fonctionnement optimal.Selon la Wi-Fi Alliance, le Wi-Fi 7 permet,, tout en utilisant les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320MHz, contre 160 MHz pour la norme précédente. La technologie MLO permettra également aux appareils compatibles de profiter simultanément de plusieurs bandes de fréquence. Le Wi-Fi 7 devrait offrir des débits atteignants 40 Gb/s, soit autant que le Thunderbolt 3/4 et