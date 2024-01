Arnaque à l’IA ! Non, Taylor Swift ne fait pas gagner de cocotte Le Creuset...

Une arnaque et une cocotte !

répondre à quelques questions avant la fin de la journée

des frais d’expédition minimes de 9,96 dollars

capture The New York Times

En effet, l'annonce frauduleuse a été repérée par. En effet, depuis de nombreuses années, la chanteuse est aussi connue pour sa passion de la cuisine, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.Elle n'est certes pas la seule, mais cela aurait pu être crédible, d'autant que. Ce que n'avait pas manqué de pointer la firme sur son compte FaceBook L'arnaque a été montée via plusieurs publicités, la voix de la chanteuse ayant été clonée pour encourager les Swifties àDans un second temps, les répondants pouvaient ainsi récupérer leur cocotte, moyennant. Vu le poids de la fonte et le prix du produit, cela pouvait là encore être cohérent. Sauf qu'un peu plus tard, les malheureux fans étaient inviter à verser des frais mensuels supplémentaires, sans bien sûr recevoir la moindre contrepartie !On ne peut que vous déconseiller de cliquer sur ce genre d'offre, et -si vous étiez tenté- d'aller vérifier sur les sites officiels des produits en question. Le Creuset a démenti avoir lancé une telle campagne de publicité. Quant à Taylor Swift, ses représentants n'ont pas répondu.