Freebox v9 : une arrivée imminente ! Qu'en attendez-vous ?

Attendue par les aficionados les plus impatients en fin d'année dernière , la Freebox v9 devrait bientôt sortir de la cuisine de Xavier Neil. Espérons que la cuisson soit réussie. La firme semble plutôt confiante etmontrant un cliché flouté de la prochaine Freebox avec la mentionLe message n'évoque pas le patron d'Apple, mais, le tout illustré par un cliché issu du jeu Kingdom Hearts III où l'on voit Woodie (de Toy Story) dire à Sora (le héros de la saga portant la fameuse Keyblade) de luiLa publication pourrait également reprendre à son compte, lorsque Jensen Huang, le dirigeant de Nvidia avait mis en ligne une vidéo dans laquelle il sortait ses nouveaux GPU du four.Si la Freebox Delta (et la variante Delta S dénuée du Player) offre actuellement des débits atteignants (dans le meilleur des cas) 8 Gb/s en débit descendant et 700 Mb/s en montant ainsi que du Wi-Fi 6E, l(certains routeurs Wi-Fi Mesh disposent désormais de ce connecteur, ce qui peut être pratique pour les possesseurs de Freebox Delta. Nous reviendrons bientôt sur ce point).En effet, le connecteur SFP+ nécessite un peu de matériel supplémentaire pour profiter d'un meilleur débit, là où certains concurrents offrent désormais un port 10 GbE traditionnel., dont l a certification est désormais disponible auprès de la Wi-Fi Alliance , et qui devrait rapidement être proposé sur davantage de périphériques.Enfin, Free pourrait proposer. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies pour cette nouvelle Freebox v9 dans les commentaires ci-dessous. Pour rappel,L'attente touche donc à sa fin !