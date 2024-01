260 000$ en une semaine pour la première vidéo de MrBeast sur X !

260 000 dollars de revenus en une semaine

seulement

Un résultat biaisé ?

La même vidéo publiée sur YouTube 4 mois plus tôt

Jimmy Donaldson,, tentant ainsi de vérifier la capacité de monétisation de la plateforme d'Elon Musk et son éventuel intérêt face à YouTube. Le jeune homme a donc proposé sur X une vidéo publiée 4 mois plus tôt sur YouTube avant de partager des données sur les résultats publicitaires une semaine plus tard.Selon MrBeast,. Le résultat est plutôt impressionnant, surtout comparé aux216 millions de vues affichées pour la même vidéo sur YouTube après 4 mois en ligne. Récemment, le créateur de contenu avait dévoilé qu'une vidéo ayant coûté 3 millions de dollars à produire (!!) et ayant récolté 99 millions de vues lui avait rapporté 167 000 dollars sur YouTube (au moment de la publication des données).Le jeune homme relativise toutefois ses résultats en indiquant que. Evidemment, le succès retentissant de cette vidéo est également dû à l'aura de MrBeast, le tout épaulé par une mise en avant assez violente de la vidéo sur X. Elon Musk conteste ce point, tout en évoquant avec enthousiasme les performances de sa plateforme, et son souhait de pouvoir rivaliser avec YouTube avec l'aide des créateurs à fort potentiel.En effet, le résultat aurait été très certainement, particulièrement si la plateforme d'Elon Musk en avait eu la primeur., lui permettant d'engranger davantage avec le même contenu, ou s'il se contentera de quelques publications de temps en temps, histoire de profiter de l'effet de buzz. De son côté, Elon Musk aurait tout intérêt à s'assurer que les créateurs en vue proposent davantage de vidéos sur sa plateforme (et donc que les revenus publicitaires soient élevés), et ainsi concurrencer efficacement YouTube.