L'abonnement basique de X (Twitter) descend à 228 € par mois ! Et c'est toujours trop cher !

Un X toujours aussi cher

Quel avenir pour X / Twitter ?

Dans un post sur son compte officiel, la plateforme indique que le montant de l'abonnement permettant d'authentifier une entreprise (leavec la coche dorée) a été divisé par cinq. Ainsi il passe de 1 000 à 200 dollars par mois, dans une version basique, soit 228€.Cette diminution a d'ailleurs été répercutée immédiatement dans le reste du monde, comme on peut le découvrir en allant dans les paramètres de son profil :En outre, le reste des options -comme la mise en avant doublée des publications sponsorisées, l'attribution de badge affilié (badge doré) ou le support prioritaire- demeurentMême si une souscription annuelle (qui devrait faire gagner deux mois à l'année) est en préparation, tout cela représente quand même un investissement conséquent pour une petite structure !Un peu plus d'un an après le rachat tumultueux de Twitter par Elon Musk, l'heure est au bilan et ce n'est pas terrible.... Elle serait donc évaluée à environ 12,5 milliards de dollars, très éloignés des 44 milliards de dollars déboursés par Elon Musk pour se l'offrir. Mais cela correspond finalement aux derniers propos de l'homme d'affaires qui ne cesse de répéter qu’il a payé beaucoup trop cher pour mettre la main sur le réseau.Pour rappel, plusieurs grandes entreprises américaines -à commencer par Apple, Comcast et Disney- avaient suspendu la diffusion de leurs publicités sur la plateforme après qu'Elon Musk a relayé une théorie complotiste antisémite sur le réseau. D'autres annonceurs s'étaient déjà retiré après que l'observatoire des médias Media Matters a relevé l'apparition de publicités de marques renommées sur un compte néo-nazi.