Le groupe de hackers LockBit démantelé lors une opération internationale !

11 pays impliqués

le site est à présent sous contrôle des forces de l'ordre

Des millions de dollars rançonnés !

plus actif et plus destructeur des variants dans le monde

Les 19 et 20 février, l’opération Cronos a été menée avec succès par. En effet, deux suspects ont été arrêtés, plusieurs dizaines de serveurs ont été saisies, et le site web principal vient d’être démantelé par les forces de l'ordreC’est désormais l(NCA) qui en a pris la main, en coopération avec Europol, le FBI américain et les agences de plusieurs pays, dont l’Unité Nationale Cyber de la Gendarmerie Nationale. Sur la page d’accueil du site, il est indiqué un message plus que explicite :Découvert en 2019,. Contrairement à d'autres groupes, LockBit est devenu une véritable entreprise, qui vend ses services à d'autres pirates en échange d'un pourcentage (il n’y a pas de petits profits…).En novembre 2022, les Etats-Unis avaient affirmé que leur ransomware était leOn peut citer par exemple celle menée contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes (Essonne) en octobre 2022 (un million de dollars de rançon), celle contre La Poste Mobile en juillet 2022 ou encorec elle contre le groupe Voyageurs du monde en juin 2023. L'un de ses rançongiciels, utilisé par d'autres groupes malveillants, a également pu être utilisé dans l'attaque informatique subie par l'hôpital d'Armentières (Nord) le 10 février,