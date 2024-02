Piratage des données santé en France ! Comment porter plainte ?

Rappel !

les données de plus 33 millions de personnes ont été compromises lors de ce piratage visant les opérateurs Viamedis et Almerys.../... Les données concernées sont, pour les assurés et leur famille, l’état civil, la date de naissance et le numéro de Sécurité sociale, le nom de l’assureur santé ainsi que les garanties du contrat souscrit

Une lettre-plainte électronique

Quels risques ?

Si vous êtes une personne concernée, la CNIL vous conseille :



• d’être prudent sur les sollicitations que vous pourrez recevoir, en particulier s’ils concernent des remboursements de frais de santé ;

• de vérifier périodiquement les activités et mouvements sur vos différents comptes.

Dans un communiqué publié mercredi 7 février, la Cnil a précisé queEn revanche, la commission a précisé que les informations bancaires, les données médicales ou les remboursements de santé ne seraient pas concernés.Pour autant, l’ampleur exacte de cette compromission demeure très floue : à ce stade, il n’est pas possible de déterminer avec certitude combien d’assurés ont vu leurs données récupérées.Dans le cadre de la procédure, Viamedis et Almerys ont déposé plainte, ce qui a déclenché une enquête préliminaire confiée à la Brigade de Lutte Contre la Cybercriminalité. Pour autant, les victimes -qui ont normalement dues être informées individuellement et directement par les deux prestataires- peuvent se dispenser de porter plainte ou le faire de manière individuelle.Cette dernière permet de se dispenser de se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie.En pratique,En effet, des individus pourraient les utiliser pour envoyer de faux mails pour se faire passer pour leur mutuelle et ainsi envoyer des liens malveillants afin de récupérer les informations bancaires.Contrairement à un mot de passe ou un identifiant,qui est attribué dès la naissance. Une fois dans la nature, il est trop tard... En attendant,