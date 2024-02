Microsoft va distribuer les modèles d’IA du Français Mistral AI

Une nouvelle alliance !

Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec Microsoft. Grâce à l’infrastructure IA de pointe d’Azure, nous franchissons une nouvelle étape dans notre développement, permettant à nos recherches novatrices et à nos applications pratiques d’atteindre de nouveaux clients partout dans le monde. Ensemble, nous nous engageons à faire progresser le secteur de l’IA et à offrir une valeur ajoutée inégalée à nos clients et partenaires dans le monde entier – Arthur Mensch, Cofondateur et Directeur général de Mistral AI.

Mistral Large

Mistral Large est notre nouveau modèle de génération de texte. Il atteint des capacités de raisonnement de haut niveau et peut être utilisé pour des tâches de raisonnement multilingue complexes, en particulier en compréhension et en transformation de texte, ainsi qu’en génération de code.

Le Chat

Après avoir annoncé le 10 décembre avoir levé quelque 385 millions d'euros, sa valorisation atteignait déjà, montrant ainsi sa belle santé et sa réussite dans le secteur de l'IA dominé par OpenAI. Et justement, cela n'a pas manqué d'attirer l'attention d'unCe qui lui permettra de toucher le très large portefeuille de grandes entreprises clientes de Redmond.Cela tombe bien car, qui revendique des performances proches de celles de GPT-4 (légèrement en dessous) mais pour un coût bien inférieur. Mais il devancerait Gemini Pro, Claude 2 ou GPT 3.5.. Pour le moment, celui-ci est. Une fois que vous accédez au Chat de Mistral, vous pouvez choisir entre trois modèles d’IA différents : Mistral Large (le rival de GPT-4, à destination des professionnels), Next (le plus bref et concis) et Small (le modèle rapide et économique).