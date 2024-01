iOS 18 proposerait un Siri surpuissant à la sauce ChatGPT !

Du rab de puissance pour Siri au sein d'iOS 18 ?

Un traitement en local

Apple ne communique pas officiellement sur ces avancées sur le secteur des grands modèles de langage, et ce, alors que les ténors du marché comme le couple Microsoft.OpenAI, Google ou encore Meta annoncent de nouveaux services, intégrations et fonctionnalités à tour de bras., les quelques informations recueillies auprès des employés indiquent qu'un AppleGPT est déjà en fonction en interne, etApple planche donc bien sur le sujet, ce qui semble évident pour une firme de cette ampleur. L'intégration de l'IA est sur toutes les lèvres, ainsi qu'au sein d'une grande majorité des annonces du dernier CES, et Samsung en a même fait une des principales nouveautés pour la gamme Galaxy S24. Selon les informations du Financial Times , l, ainsi que des autres systèmes de Cupertino, qui seront présentés en juin prochain à la WWDC.Apple pourrait toutefois se démarquer en offrant un traitement en local des requêtes adressées par l'utilisateur à Siri. Le challenge est de taille tant, ce qui n'est pas un des points forts des iPhone, iPad, ni même des Mac d'entrée de gamme. Pour cela, Apple travaille sur l'utilisation du stockage afin de pallier, en partie, ce problème et proposerLes concurrents s'appuient en effet en grande majorité sur la puissance de traitement de leurs serveurs. Reste à savoir si Apple sera capable de faire tourner son IA en local (les rumeurs évoquent une IA générative fonctionnant à partir de texte, d'audio et d'image) sans que ses performances n'en pâtissent.(par exemple via l'abonnement Apple One) ? Espérons que nous aurons des réponses satisfaisantes à ces questions d'ici quelques mois.