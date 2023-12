Voici Mistral AI, la start-up française capable de rivaliser avec OpenAI

Mistral AI : une start-up française avec le vent en poupe

Depuis la création de Mistral AI en mai, nous suivons une ambition claire : créer un champion européen à vocation mondiale dans l’intelligence artificielle.

Un modèle capable de rivaliser avec GPT-3.5

MoE

Mixtral est un MoE. Il s'agit d'un modèle de décodeur uniquement dans lequel le bloc de rétroaction sélectionne parmi un ensemble de 8 groupes distincts de paramètres. À chaque couche, pour chaque token, un réseau de routeurs choisit deux de ces groupes (les « experts ») pour traiter le token et combiner leurs sorties de manière additive.



Cette technique augmente le nombre de paramètres d'un modèle tout en contrôlant le coût et la latence, car le modèle n'utilise qu'une fraction de l'ensemble total de paramètres par token. Concrètement, Mixtral a 46,7 milliards de paramètres au total mais n'utilise que 12,9 milliards de paramètres par token. Il traite donc les entrées et génère la sortie à la même vitesse et pour le même coût qu'un modèle 12,9B.

Nous nous engageons à sortir les modèles ouverts les plus performants parallèlement au développement de notre offre commerciale. Nous proposerons des modèles propriétaires optimisés pour le déploiement sur site/cloud privé virtuel. Nous travaillons activement sur des solutions hébergées et un déploiement dédié pour les entreprises.



Nous formons déjà des modèles beaucoup plus grands et nous nous tournons vers de nouvelles architectures.

Tout va très vite dans le milieu de l'IA, tout du moins lorsque les bonnes personnes travaillent ensemble. Jugez plutôt,Une nouvelle licorne française vient donc de voir le jour. Selon Arthur Mensch, le dirigeant de la firme :. Parmi les soutiens de Mistral AI, on compte du beau monde, dont Xavier Neil, Eric Schmidt, Nvidia, BNP Paribas, ou encore CMA CGM.Le modèle Mixtral 8x7B, le plus évolué de la start-up, est, contrairement au Gemini de Google par exemple. Le modèle fonctionne en Français, allemand, espagnol, italien et anglais. et peut rouler en local sur un Mac M1., et, comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessus, rivalise avec LLama 2.70B de Meta et GPT-3.5 d'OpenAI sur certains benchmarks. La start-up avec laquelle il va falloir compter entend bien faire de gros progrès dans les mois à venir et proposer rapidement une offre commerciale.