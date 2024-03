Cette IA chinoise fait chanter tout le monde !

Emo vous fait pousser la chanson !

constitué une base de données audio-vidéo riche de 250 heures de contenus et de 150 millions d’images

Le 27 février dernier,(le labo de recherche du groupe Alibaba qui possède aussi AliExpress) a publiéautour de son nouveau modèle d’intelligence artificielle, répondant -non sans rire- au nom d'On peut écouter une, ou encore. Cela marche aussi bien avec des dessins style manga, des photos de personnes réels, et mêmes des personnages créés par une IA...Pour aboutir à ce résultat, l'article indique avoir. On y trouve des informations concernant les expressions faciales, permettant de générer un large panel de mouvements faciaux. Certains ne manqueront pas de s'interroger sur le consentement des uns et des autres...La qualité de la vidéo est impressionnante de réalisme :. En fonction des sujets, on voit plus ou moins rapidement qu'il s'agit d'un montage mais cela annonce une nouvelle étape de l'IA.