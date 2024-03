Bruxelles soupçonne AliExpress de vente illégale de médicaments en ligne

Un enquête formelle

Quelles mesures en pratique ?

Le DSA ne vise pas uniquement la haine, la désinformation et le cyberharcèlement, déclare Thierry Breton, Commissaire européen chargé du marché intérieur. Il est aussi chargé de veiller au retrait des produits illégaux ou dangereux vendus au sein de l'Union européenne via les plateformes d'e-commerce. Cela n'est pas négociable lorsqu'on veut opérer sur le Marché unique européen. En tant que plateforme de plus de 100 millions d'utilisateurs en Europe, AliExpress doit pleinement se conformer au DSA et prendre des mesures adaptées.

La filiale d'Alibaba est soupçonnée de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de. Parmi les produits concernés, on trouve de faux médicaments, des jouets suspects ou encore -très en vogue à l'approche de l'été- des compléments alimentaires jugés dangereux pour la sécurité des consommateurs.Ayant procédé à une petite inspection, Bruxelles aurait aussi trouvé d. Enfin, elle est suspectée de ne pas avoir empêché des influenceurs de promouvoir des produits illégaux ou dangereux.Est notamment visée, notamment de produits contrefaits ou de fausses substances médicamenteuses. D'après un rapport publié par Europol et l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle, ce phénomène a augmenté ces dernières années au sein de l’Union européenne.Fin octobre, les autorités sanitaires européennes ont lancé une alerte sur la circulation dec, un traitement contre le diabète. Celui-ci -très en voque- est malheureusement détourné à des fins d’amaigrissement.Mais cette enquête ferait suite à une demande d'informations adressée par la Commission à AliExpress dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA), destiné à mieux protéger les consommateurs. Parmi les nouvelles obligations, les plateformes devront, c’est-à-dire précis, si le fil d'actualité est chronologique ou présenté selon un algorithme, et surtout proposer un choix aux utilisateurs.Elles devront(avec l'interdiction de la publicité ciblée pour tous les moins de 18 ans), à savoir être en mesure d’expliquer pourquoi certaines publicités sont mises en avant et renforcer le consentement concernant le partage de leurs données à des fins publicitaires.Le DSA imposeen imposant la communication de coordonnées précises (numéro de tel et email) pour s’enregistrer en tant que vendeur et ainsi diminuer le nombre d’arnaques.