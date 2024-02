Quel SSD choisir pour la Freebox Ultra ?

Un port pour SSD sous la Freebox Ultra

• Débranchez l’alimentation de votre Server Internet.



• Retournez le Server Internet et ouvrez la trappe.



• Veillez à manipuler la trappe délicatement afin de pas l’endommager.



• Insérez votre disque dur NVMe en biais dans le connecteur, puis positionnez-le à plat dans l’emplacement jusqu’à entendre un clic.



• Une fois le disque dur inséré, repositionnez la trappe et rebranchez l’alimentation de votre Server Internet.



• Toutes les options liées à l’utilisation de votre disque dur NVMe (NAS, formatage, stockage, etc.) sont disponibles depuis l’application Freebox Files et depuis Freebox OS.

Quel SSD M2 pour la Freebox Ultra ?

• Type de disque : NVMe

• Format du disque : 2280, M-key, sans dissipateur

• Génération : PCIe 3 ou inférieur

PCIe Gen3 ou inférieur

La nouvelle Freebox Ultra troque les 4 ports SATA de la précédente pour un seul port M.2 NVMe. Certains pourront regretter la présence d'un unique port empêchant de fait de mettre en place des grappes RAID nécessitant plusieurs disques durs ou SSD.L'installation se fera. Free donne les indications suivantes :Notons que(très souvent utilisée pour les appareils de domotique)Si vous avez besoin d'accéder à du stockage via la Freebox, il sera donc plus intéressant, tout du moins pour le moment, d'opter pour un SSD sur le port M.2.Free ne liste pas de SSD compatibles et n'en propose pas au sein de sa propre boutique d'accessoires, mais(attention, il existe quelques références en SATA)(soit 22 mm de large pour 80 mm de long, c'est le format le plus courant). La firme note qu'il ne faudra pas installer un SSD doté d'un dissipateur thermique (pour une question de place, le refroidissement devant être pris en compte par le système de ventilation de la box).Enfin, Free indique que le port prend en charge les SSD en(PCIe Gen3, soit 1 Go/s par ligne, avec certainement 4 lignes, soit 4 Go/s max),Certains se plaignent de ne pas disposer d'une norme PCIe plus récente, mais(soit environ 1 250 Mo/s max théoriques),. Pour profiter des meilleurs débits, il faudra donc mettre en place un réseau en 10 GbE, ce qui est désormais plus simple sur la Freebox Ultra grâce à un adaptateur SFP+ vers RJ45.Les SSD PCIe Gen4 s'étant généralisés, il se pourrait que vous les trouviez à un tarif équivalent ou inférieur à celui des PCIe Gen3.