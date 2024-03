La diplomatie high-tech de Tim Cook et la boulette à un demi milliard

La chine, ce terrain glissant !

Image @ Freepik

Presque une centaine de visites en quatre ans

: la firme y abrite le gros de ses moyens de production (même si elle cherche désormais à s’en libérer en cherchant d’autres localisations comme l’Inde, le Vietnam ou dernièrement le Brésil). Mais le pays constitue un formidable marché à lui seul pour lequel toutes les firmes se battent pour avoir quelques pourcentages.Forcément, la situation avec le pays fait toujours l’objet de remarques ou d’analyses lors des résultats. Et il arrive aussi à Tim Cook de faire des boulettes. La dernière en date vient d’ailleurs de. En effet, suite à un recours collectif initié en 2020, la firme a préféré transiger et se passer de procès.Il est en fait. Mais quelques semaines plus tard, le CEO faisait son mea culpa avec des chiffres pour les résultats suivants largement revus à la baisse.Dans le courrier de Tim Cook aux investisseurs, le CEO indiquait un décalage des ventes d'iPhone XS et iPhone XS Max par rapport à l'iPhone X, un cours du dollar élevé, trop de lancements en fin d'année, avec des chaines de production qui ont du mal à suivre la cadence. Mais c’était surtout les marchés émergents en panne de croissance qui étaient mis en cause, la Chine en tête.D’un autre côté, on ne peut pas être partout !Les journaux des visiteurs montrent que de, avec un record de onze visites du CEO en personne. Dans ces dernières, il a rencontré au moins quatorze responsables, et au moins trois fois, cela impliquaient le Président Joe Biden en personne. Mais cela ne s'arrête pas là, puisqu'il a également participé à au moins deux des quatre dîners d'État organisés par Joe Biden, y compris ceux auxquels ont assisté le Président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi.A ce niveau,Ou encore d’avaler des couleuvres pour gagner des parts de marché (toujours en Chine où la question de la censure ou des droits de l’homme est souvent pointée du doigt). Dernièrement beaucoup ont reproché à Cupertino une certaine hypocrisie en se réfugiant derrière les lois nationales chinoises pour supprimer certaines applications (presse, VPN…). Mais il faut aussi tenir de la valeur et du poids énorme d’Apple dans l’économie américaine (mondiale), ce qui pousse largement son CEO vers le monde de la diplomatie où le moindre mot peut avoir des conséquences dramatiques.