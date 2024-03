L'identifiant Apple va changer de nom d'ici fin 2024

Bye bye l’Apple ID, bonjour l’Apple Account

Ce qui n'était qu'une rumeur a désormais plus de matière puisque même Mark Gurman y pense.D’après le journaliste, le Compte Apple (en vo) remplacera l'identifiant Apple (Apple ID) dans le système, les applications et les sites Web d'Apple (l' Apple Store le site Web d'Apple ...). Bien qu'apparemment mineure, il s'agit d'une modification de poids pour ce nom qu'Apple utilise depuis plus de 20 ans.Le changement coïnciderait probablement avec le lancement de la prochaine génération de système d'exploitation d'Apple et pourrait même être. Effectivement, quoi de meilleur moment pour effectuer ce changement que le lancement d'iOS 18 (Codename Crystal) et des iPhone 16. Toutes les applications natives devraient répercuter le changement à cette occasion.. Et il est possible que cela corresponde à une volonté d'harmonisation ou de fins marketing. A moins que Cupertino décide de ne rien faire et d'abandonner l'idée. Après tout elle vient bien de lâcher le projet Apple Car après 10 ans passés dessus.