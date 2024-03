Piratage de France Travail, où en est l'enquête ?

Trois interpellations

ces trois personnes ont été interpellées dimanche dans le dossier des fuites de données personnelles au préjudice de France Travail

la section en charge de la lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris requiert leur placement en détention provisoire

Des premiers éléments identifiés par France Travail, il est ressorti qu'entre les 6 février et 5 mars des comptes d'agent Cap Emploi, habilités à accéder aux ressources présentes sur le système d'information de France Travail, avaient été utilisés pour procéder au téléchargement de données de la base des demandeurs d'emploi évaluée à 43 millions de données à caractère personnel

données personnelles d’identification des personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mais ayant un espace sur francetravail.fr

Quels risques à craindre ?

D'après le communiqué,. Agées de 21, 22 et 23 ans, deux ont été arrêtées en Ardèche et une dans l'Yonne. Les trois seront présentés à un juge d'instruction en vue de leur. Dans ce cadre,Une information judiciaire a été ouverte pour l'accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'extraction de ces données, l'escroquerie et le blanchiment, tous en bande organisée. D'après les premiers éléments de l'enquête,Cette dernière a visé(pour mémo, il s'agit de l'organisme chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap et leurs employeurs).Elle a porté sur les, et ce, sur, ce qui explique ce chiffre de. L'attaque ne serait a priori pas en lien avec celle qui a ciblé plusieurs ministères depuis dimanche soir.Cela concerne donc desSelon cybermalveillance.gouv.fr , le dispositif national d'aides aux victimes de cybermalveillance,Pour réaliser cette opération, les pirates auraient apparemment réussi àpour rentrer dans le système.Dans ce cas de figures, il s'agit de la. En pratique, les mails et numéros de téléphone peuvent être utilisés pour des tentatives d’usurpation d’identité ou de hameçonnage, et ainsi récupérer des coordonnées bancaires. Certaines personnes pourraient ainsi recevoir un mail apparemment officiel (par exemple des impôts ou de la mairie de votre domicile) demandant de confirmer votre numéro de compte pour un prélèvement obligatoire.Face à ces risques, on vous rappelle qu', mais vous invitera à aller sur le site officiel pour lire un message, effectuer une opération.