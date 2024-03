Tim Cook en tournée à Shanghai [photos]

Les tribulations d’un Cook en Chine

C’était amusant de voir comment l’équipe utilisaient les produits Apple à chaque étape du processus créatif, du storyboard avec iPad à la prise de vue sur iPhone 15 Pro Max, en passant par le montage avec MacBook Pro. Merci Mo d'avoir partagé avec moi votre prochain film, Eye Dotting, c'était exceptionnel !

Shanghaï Express

il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement au monde qui soit plus critique pour nous que la Chine …/… Apple a commencé ses relations avec des fournisseurs chinois il y a près de 30 ans. "Nous construisons et investissons de plus en plus. Les usines d'aujourd'hui sont bien plus modernes. Et dans 10 ans, nous continuerons à progresser

Et c’est bien évidemment sur Weibo , le réseau social chinois, que leLe patron de la Pomme s’attarde en premier lieu sur la boutique qui doit ouvrir ses portes demain, avec lePuis,. On découvre sale long du fleuve Bund et sonde Shanghai, le tout en compagnie de Zheng Kai -acteur et personnalité de la télévision chinoise.Ensuite, on profite de son arrêt dans un studio de tournage, où lasur des jeunes filles qui poursuivent leur rêve de devenir danseuses :Courte pause chez Papergames, avec un. Et pour finir un bain de foule dans une des boutiques existantes de Shanghai à savoir l’Apple Nanjing East, en compagnie d’autres stars locales, Wang Shiqing et Ji Huanbo.Mais c’est bien saqui a fait le buzz. Selon Reuters , le China Daily a rapporté que le CEO de Cupertino avait déclaré dans une interview qu’. Un discours de circonstance, quand on connait laOn attend à présent la