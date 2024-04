X (ex-Twitter) étend les passkeys à tous ses utilisateurs

un renforcement de la sécurité

En janvier,. La nouvelle a été confirmée forcément sur le compte officiel de X :Le réseau en profite pour souligner tout l'intérêt de cette méthode, qui rend les comptes(disponible en cliquant sur son icône de profil en haut à gauche). Puis sélectionnerdans la rubrique, cliquer sur> , et enfin sur, puiset enfin Passkeys. La fonction est en cours de déploiement et pourrait ne pas encore être affichée.Pour rappel,avec le lancement d'iOS 16. Ils sont également disponibles avec iPadOS 16.1 ainsi que dans macOS 13 Ventura, et les versions ultérieures.Il s'agit d'une technologie développée par l'Alliance FIDO, à laquelle appartiennent de nombreuses firmes techs comme Apple, Google ou encore Microsoft. Grâce à elle, un service se veut encore plus sécurisé, et ce, sans avoir à renseigner de mot de passe. Elle permet de, qui sera stocké au sein de l'enclave sécurisée d'un appareil, et qui sera utilisé au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple).