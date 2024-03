Elon Musk va lancer un clone de YouTube avec X (ex-Twitter) !

YouTube, prends garde à toi !

de longues vidéos sur un écran plus grand

rendre X plus attrayant pour les influenceurs et les annonceurs en ligne

A priori, la prochaine application ressemblerait fortement à celle de YouTube TV et permettrait de visionner. Mais YouTube n'est pas la seule cible de l'homme d'affaires, des sources citent également Twitch ou encore Reddit. Le tout afin de(en espérant qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle annonce qui tombera à l'eau). En octobre dernier, la plateforme avait déjà introduit une première version de fonctionnalités d'appel vidéo et audio. En effet,Afin de garantir un lancement optimum,, afin d'attirer et de maintenir les annonceurs. Ainsi, un partage de revenus sera mis en place avec les créateurs de contenus, comme sur YouTube.Du côté des partenariats évoqués, on trouve l'ancien animateur de-pour une nouvelle émission qui sera disponible exclusivement sur X- ou encore l’ancien animateur de Fox News,. Mais Monsieur Musk souhaite aussi, plus connu sous le pseudoet ses 243 millions d'abonnés.