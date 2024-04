Elon Musk confirme un prochain accès payant à X (ex-twitter)...

Pour quelques dollars de plus

Il avait expliqué que cela serait le seul moyen de ne pas introduire un système de gestion via des bots sur la plate-forme.Au détour d'un post sur X, il répond à deux reprises à un utilisateur qu'unet) seraitnécessaire pour. Il dénonce au passage les IA actuelles (et les fermes à trolls) qui peuvent aisément faire passer les testsDans un autre message, il précise aussi que les utilisateurs qui choisissent de ne pas payer les frais pourront toujours suivre d'autres comptes et lire les messages gratuitement. Il faudra également respecter un délai de trois mois pour débloquer l'option de publication (mais seulement pour les nouveaux comptes)Il avait déjà émis l'hypothèse que. On se rappelle d'ailleurs que c'est leur nombre qui avait -officiellement- semer le trouble dans le rachat de la plateforme. La réaction a été aussi immédiate que brutale,semblent ainsi penser de nombreux utilisateurs.Quoi qu'il en soit, le milliardaire pense que leest de mettre en place un), ni la date d'entrée en application de ce changement de modèle économique. Il estime également que chaque compte devrait êtreavec une carte bancaire.Mais un autre atout se cache aussi derrière cette décision : la nécessité de trouver des fonds. En effet, d'après Monsieur Musk,utilisent tous les mois le réseau social (même si tous ne resteraient pas).Pour rappel, le modèle économique de X a déjà évolué depuis l'entrée en poste de l'homme d'affaires, qui a. Depuis plusieurs mois, les comptes vérifiés (Twitter Blue) doivent payer l'équivalent de 9,60€ par mois pour avoir accès à plusieurs fonctionnalités et voir leurs publications être mises en avant par l'algorithme.