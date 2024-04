OpenAI met le turbo à GPT-4

Une version turbo

En effet, OpenAI vient d'annoncer que ses utilisateurs premiums ainsi que. Comme son nom l'indique, le bot conversationnel serait bien plus rapide et réactif, se perdant moins en conjectures.Apparemment, on devrait constater. Bref, de tout ! En outre, la base de connaissances de l'IA a étéet serait up to date jusqu'en. Rappelons que pour la version gratuite, ChatGPT remonte au maximum à avril 2023 !