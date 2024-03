Un iPhone 16 taillé pour l'IA en approche !

Une puce dédiée aux fonctions IA

Apple et l'IA

devrait améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

Décidément,. Il y a quelques semaines, il estimait que l'iPhone 16 disposerait d'une puce A18 (et non pas de l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro), de 8 Go de RAM (contre 6 Go de RAM pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus). En revanche, il aurait toujours un modem Qualcomm X70 (pas de changement par rapport à la génération de 2023).Quant à eux,-désormais gravée en 3nm comme l'A17 Pro-, d'un modem Qualcomm X75, avec des vitesses de téléchargement 5G allant jusqu'à 7,5 Gbit/s grâce à la nouvelle norme 5G Advanced.Dans une nouvelle note l'analyste devient apporter. En effet, le neural engine de l'A18 Pro aurait(qui en a 16), et ce, pour alimenter les tâches d'IA et d'apprentissage automatique. Leur production pourrait même être lancée plus tôt que d'habitude.. Sans autre forme de précision, beaucoup s'interrogent sur les projets de la firme et sa capacité à rattraper le retard par rapport à certaines firmes techs, notamment Samsung dont le dernier Galaxy est boosté à l'IA.A priori,, à moins qu'une autre IA (Open Ai ? Mistral AI ? Une IA chinoise ?) ne vienne récupérer le marché. Cette annonce pourrait logiquement être faite lors de la WWDC.Hormis les changements habituel de design et d'interface,. Cette dernièreApple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode. Hier, le journaliste estimait d'ailleurs que cette IA permettrait de révolutionner l'écran d'accueil de l'iPhone !