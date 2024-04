Cette étonnante machine démonte les disques durs en les faisant vibrer à mort !

Voici le DiskMantler de Garner

Les entreprises mettent tout en œuvre pour protéger leurs données contre les intrusions sur le réseau, le piratage, les virus et le vol. Cependant, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à se protéger contre les conséquences désastreuses des violations de la sécurité des données provenant de supports magnétiques et SSD stockés, donnés, revendus, mis au rebut et recyclés qu'ils pensaient avoir été supprimées, effacées ou sécurisées par une technologie d'effacement ou de chiffrage.

Des disques démontés en quelques secondes

Il y a d'énormes progrès à faire au niveau du recyclage des appareils électroniques, et une partie de ces progrès pourrait venir. En effet, il est plus facile de traiter des pièces triées avec des machines et des filières spécialisées. Faute de quoi, les appareils trop complexes à démonter finissent souvent broyés, compliquant le recyclage efficace et la récupération de certains éléments pourtant cruciaux, comme les terres rares., mais plutôt une société fondée en 1959 sous le nom Audiolab et œuvrant pour des entreprises afin de garantir la suppression définitive des données provenant de disques durs et de SSD sur des machines en fin de vie.Quoiqu'il en soit, le DiskMantler de Garner. La machine parvient à mettre en pièce la plupart des disques durs en 8 à 90 secondes (et jusqu'à 2 minutes pour les disques durs incorporant de l'hélium, une technologie mettant à profit le gaz sept fois moins dense que l'air afin de réduire l'inertie des têtes de lecture, les frottements et les vibrations, le tout en augmentant la capacité des disques).Les vibrations de la machine viennent à bout de toutes les vis, des parties collées, et même des soudures. Selon Garner, l'étonnant DiskMantler, et ainsi récupérer certaines pièces afin de le recycler plus facilement (et récupérer et détruire les plateaux afin de garantir la suppression des données), comme les aimants contenant des terres-rares.