Microsoft va investir 4 milliards en France (IA)

Extension des centres de données

il s'agit de l'investissement le plus important que nous ayons jamais réalisé en France

Ils seront dotés de processeurs de dernière génération avec une capacité allant jusqu'à 25 000 GPU, afin d'alimenter les services de cloud et d'intelligence artificielle de l'Hexagone

Une offre de formation boostée

Pour Brad Smith -vice-président et président-,et certainement,. Cette annonce vient s'ajouter aux 15 millions d'euros plus modestement investis au sein de Mistral Parmi les illustrations pratiques,. Mais les sites existants, en région parisienne et près de Marseille, ne sont pas oubliés pour autant et seront étendus.. Notons que Redmond s'engage également à employerd'ici 2025, y compris pour ses data centers.Enfin,. Ce projet se matérialisera via des programmes de formation et des partenariats.Enfin, troisième pilier de ce plan, il est également question d'untoujours sur cette même période.