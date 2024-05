Image Childlight

302 millions de victimes !

une réponse mondiale

« C'est une pandémie mondiale qui est restée cachée trop longtemps »

LA MAJORITÉ NUMÉRIQUE en France, utopique ?

En effet, au cours des douze derniers mois,ou exposé à des images à caractère sexuel, et ce, sans aucun consentement de sa part.Cette étude de l'institut, une organisation œuvrant pour la sécurité des enfants qui dépend de l'université d'Edimbourg, évoque les trop nombreux contenus -photos comme vidéos- à caractère sexuel qui s'imposent aux internautes mineurs : pornographie, mais aussi chantage ou deepfakes. Paul Stanfield, le président de l'institut écossais, est sans appel : la situation nécessiteEntre autres chiffres, près de 20% des jeunes auraient été concernés en Europe de l’ouest. Par ailleurs, 12,5% des enfants dans le monde auraient été confrontés sur internet à des interactions à caractère sexuel qu’ils n’ont pas désirées.L'étude souligne également la proportion importante des messages sexuels ou des cas de demandes d'actes sexuels de la part d'adultes et même d'autres jeunes. Elle dénonce notamment le chantage aux photos intimes, ou encore la nouvelle tendance : l'utilisation de l'IA pour créer des deepfakes.Pour rappel, Le projet de loi oblige les réseaux sociaux à mettre en place une solution technique de contrôle et de vérification de l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents (titulaires de l'autorité parentale) pour l'inscription des enfants de moins de 15 ans. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard, car il correspond à peu près à l'âge où on entre au lycée et auquel on peut consentir seul au traitement de ses données personnelles.: copie obligatoire de la carte d'identité des mineurs et/ou de celle des parents ? conditions de transfert et de stockage ? QR code ? Autres système à définir (lequel ?) ?Sur ce point, le régulateur du numérique a lancé une consultation sur un projet de référentiel, la solution retenue passant par la vérification via la carte bancaire. Mais cette solution a des limites, car les mineurs peuvent avoir une CB dans certaines conditions.