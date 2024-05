Cette firme marseillaise a posté sur X (ex-Twitter) par la pensée ! Comment est-ce possible ?

Un procédé révolutionnaire

Ceci est le premier tweet de l’Histoire rédigé et publié uniquement par la pensée ! Bravo aux créateurs de Prometheus, une révolution technologique au service du bien commun et de l’inclusion !

Un test enflammé

La startup marseillaise Inclusive Brains a développé une interface cerveau-machine dénommée Prometheus, pour aider les personnes qui ne peuvent plus bouger ou parler.Un exploit remarqué par Emmanuel Macron (qui était taggué dans le message).En pratique,. Et ainsi, contrôler des objets par la pensée ! Ce procédé lui a d'ailleurs valu le surnom de. Toutefois, à la différence de celle d'Elon Musk, il n'y a pas de puces implantées dans le cerveau puisqu'il s'agit d'une technique non invasive.Rappelons que la firme va également tester sa technologie lors du parcours de la flamme. En effet, Nathalie -polyhandicapée- sera un des porteurs de ladans les rues de la cité phocéenne.Mais elle ne tiendra pas la torche directement avec son bras mais, dont les mouvements sont contrôlés via un système reposant sur l'IA et relié à son cerveau par des électrodes.