L'Apple ID va bien changer de nom 

Un nouveau nom de baptême

Apple ID

Compte Apple

Avec les versions d'iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia et watchOS 11, l'identifiant Apple est donc renommé en Compte Apple pour une expérience de connexion cohérente sur tous les services et appareils Apple, et s'appuie sur les informations d'identification existantes d'un utilisateur

A partir de quand ?

Compte Apple

En effet,La confirmation est arrivée très discrètement dans les communiqués de presse plus que lors de la keynote.Tous les utilisateurs le savent, l'identifiant Apple est le précieux sésame (avec le code y afférent) qui permet dede profiter des plateformes ou de télécharger des applications via l'App Store ( et plus avec le DMA ). C'est doncet bien souvent elle est tellement rentrée dans nos habitude que l'on n'y pense plus trop, jusqu'à ce que l'on veuille changer de mail, fusionner deux ou plusieurs identifiants Apple ou rattacher un proche sur son compte.Si le changement de marque de l'identifiant Apple au compte Apple intervenait, cela devraitprobablement en même temps que les versions finales des nouveaux systèmes. Toutes les applications natives devraient répercuter le changement à cette occasion -tout comme le site Web d'Apple . Et il est possible que cela corresponde à une volonté d'harmonisation ou de fins marketing.