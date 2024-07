Faudra-t-il payer pour avoir l'IA Apple Intelligence ?

Apple Intelligence+

Apple Intelligence+

Quels accords en préparation ?

Apparemment, Cupertino serait sérieusement entrain de réfléchir à un système d'abonnement pour certaines de ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Elle adopterait une stratégie semblable à celle d'iCloud+ (un tout petit accès gratuit et le reste payant avec une possible intégration à Apple One ?).C'est en effet ce qu'avance Mark Gurman,. Cette option permettrait à Apple de compenser un ralentissement des mises à niveau matérielles (ce qu'elle a commencé à faire pour les Mac et les iPad sans parler de l'Apple TV ou des HomePod) et de booster encore un peu plus ses services.Pour le moment,, mais sur ce que chaque des entreprises peut apporter à l'autre -tout du moins dans les services de base.Mark Gurman s'attend à ce qu'Apple conclut, notamment avec Google (Gemini), Anthropic (Claude) ou encore Baidu pour les iPhone chinois, pour offrir leurs services d'IA par le biais de ses appareils, le premier devant être annoncé lors du lancement d'Apple Intelligence à l'automne dans le cadre d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. A ce stade,estimant que le respect de la confidentialité et de la vie privée n'étaient pas au rendez-vous.