Proton Docs se veut une alternative sécurisée à Google Docs

alternative sécurisée à Google Drive et Google Docs

Un accès sécurisé à ses documents hébergés sur le cloud

Trois formules disponibles : gratuite, ou de 3,49 à 11,99 € par mois

Proton Drive: Photo Backup Proton Ag Télécharger

Cela signifie que même Proton ne pourra accéder au contenu ou aux métadonnées des documents (comme par exemple les noms de fichiers).Proton Docs a récupéré de, que la firme a récemment acquise, à commencer par les, ou la prise en charge du texte enrichi. Parmi les fonctionnalités d'ores et déjà disponibles, on trouve l'édition de texte (création et modification de documents avec de nombreuses options de formatage).On peut importer. Au niveau de la collaboration à distance, il est possible d'inviter des collaborateurs sur un document en particulier à condition de disposer d'un compte -cette fonction n'est d'ailleurs pas sans rappeler le partage de Notes chez Apple- pour ajouter ou pas des commentaires dans un document.Enfin précisons que les données des utilisateurs seront conservées sur des(et sous surveillance des lois suisses, dont la réputation n'est plus à faire en matière de protection de la vie privée et autres secrets).Bien évidemment, les prix des deux abonnements payants sont dégressifs pour un abonnement plus long.Ainsi,. La formuleest à 4,99 euros par mois pour un abonnement d’un mois, à 3,99 € par mois pour un abonnement de 12 mois et à 3,49€ par mois pour un abonnement de 24 mois. Elle propose 200 Go de stockage et une assistance prioritaire.Enfin,, est à 11,99 € par mois et passe à 9,99 euros par mois ou 7,99 € par mois selon la durée souscrite. Elle propose 500 Go de stockage, une assistance prioritaire, ainsi que tout l'écosystème Proton avec toutes les fonctionnalités payantes : Proton Mail, Proton Calendar et Proton VPN.