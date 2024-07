Panne mondiale Microsoft / Crowdstrike : qui est responsable ?

Une demande d'explications en règle

En reconnaissant que les Américains ressentiront sans aucun doute les conséquences durables et réelles de cet incident, ils méritent de connaître les détails de la façon dont cet incident s'est produit et les mesures prises par Crowdstrike

La vérité serait ailleurs

Cinq jours après la panne informatique, il a en effet été convoqué par la Chambre des représentants des États Unis. Il devra répondre aux questions des membres du comité de la sécurité intérieure, en particulier sur les conséquences durables de la panne. En pratique, le Congrès laisse donc jusqu'au 24 juillet à 17 heures (heure locale) pour témoigner, ce qui permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur la situation actuelle., précise la convocation officielle . On y apprend au passageet 11 800 retardés chez d'importantes compagnies aériennes, dont United Airlines, American Airlines et Delta Air.Pour Redmond, la situation a plusieurs causes et CrowdStrike n'est pas l'unique responsable.D'après un porte-parole de Microsoft interviewé par le, un accord passé entre la Commission Européenne et la firme US en 2009 aurait. En application de cet accord, les logiciels de sécurité doivent avoir le même niveau d'accès à Windows que Microsoft, ce qui a créé cette faille avec les conséquences matérielles.