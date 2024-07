Microsoft Designer vient concurrencer Canva sur l’iPhone

Un concurrent direct de Canva

créer des visuels de qualité professionnelle sans compétences avancées en graphisme

Comment l’utiliser ?

Dans l’onglet Accueil, on trouve trois fonctionnalités principales :



• Créer un visuel par IA : le chatbot va vous inviter à paramétrer les différentes étapes de création (notamment la destination sur les réseaux sociaux).

• Modification d’image : comme son nom l’indique, la fonction va importer et travailler sur une image existante avec différents outils de retouche.

• Design vierge : il s’agit ici de partir de zéro, comme Canva, et d’ajouter successivement du texte, un background ou des éléments graphiques.

Et le prix ?

Microsoft Designer Microsoft Corporation Télécharger

Dévoilé à la fin de l’année 2022, Microsoft Designer était disponible en avant-première depuis avril 2023. Ce service de conception graphique a tout pour concurrencer Canva ! Le but est en en effet de. En effet, la solution intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment des suggestions et la génération d’images via DALL-E.Le but est de permettre de produire un, ou encore d’utiliser Designer pour. Pour cela, la plateforme met à disposition de nombreux modèles pour aiguiller les esprits en mal d’inspiration (on trouve ainsi des cartes de vœux, des fonds d’écran ou des avatars…). Les plus aguerris pourront aussi créer leurs modèles, en s’appuyant -par exemple- sur leurs propres créations artistiques.En pratique, Designer peut être. Redmond précise que les images conçues grâce à Designer pourront être facilement intégrées aux projets Microsoft Word et PowerPoint. Pour profiter de l’ensemble des services, il faudra disposer d’un abonnement Copilot Pro.(et le Google Play Store). Il est désormais. Il peut être utilisé dans plus de 80 langues, à la fois sur le web, mais également commepour iOS et Android.La majorité des fonctionnalités sont gratuites, mais limitées à 15 crédits par jour (). Pour accéder aux options supplémentaires, il faudra souscrire un, moyennant 22 € par mois.