En retard sur l'IA, Intel va licencier des milliers de salariés

Des licenciements massifs à venir

vents contraires

performance financière [avait] été décevante au deuxième trimestre, même s'ils [avaient franchi] des étapes clés en matière de technologie

Quid d'Apple ?

En effet, le géant américain des semi-conducteurs affiche, ce qui est inférieur aux attentes des analystes et en baisse de 1% sur un an. Il a également enregistré une, contre 1,5 milliard de bénéfice net il y a un an.En effet,, et n'arrive pas à faire face à ses concurrents -notamment les Américains Nvidia et AMD et le Taïwanais TSMC (qui fournit les puces d'Apple).Dans cette situation, Intel a annoncé une réorganisation urgente pour réduire ses coûts de 10 milliards de dollars, avec un grand plan social. Malheureusement, ce dernier comprend le licenciement de. Précisons que le groupe comptait près de 125 000 employés fin 2023. Au total et en fonction de l'évolution des effectifs,Au niveau de la direction, David Zinsner (DAF) évoque desau deuxième trimestre, qui ont freiné la production de composants pour la nouvelle génération d'ordinateurs adaptés à l'IA. Tandis que le grand patron Pat Gelsinger énonçait que laDans la foulée, le groupe a précisé qu'il ne versera pas de dividende à la fin de l'année. Conséquence logique, l'action dévissaitlors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York. Au total, il espère réduire ses dépenses en capital de plus de 20% sur 2024 (soit entre 25 et 27 milliards de dollars).Hier soir,. Pour ce trimestre, elle enregistre un très beau chiffre d'affaires de 85,777 milliards de dollars et un bénéfice de 1,40 dollars par action, soit un bénéfice total de 21,448 milliards de dollars (en hausse de 7,88 % sur un an).Comme à chaque trimestre, il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture, puisque les résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes . Mais l'action semble plutôt stable ce matin avant l'ouverture.En effet les investisseurs semblent plutôt satisfaits des annonces de Cupertino en matière d'IA etCe qui d'ailleurs a été confirmé par Tim Cook lors de l'appel des résultats.