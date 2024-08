Quel insolent objet de Steve Jobs pourrait partir à plus de 75 000 dollars ?

75 000 dollars pour "la" veste de Steve Jobs !

Steve Jobs and the Apple Revolution

Middle Finger to IBM Leather Bomber Jacket

La veste en cuir brun foncé de Steve Jobs, qu'il a détenue et portée personnellement, a été fabriquée par Wilkes Bashford de San Francisco, rendue célèbre dans une photographie emblématique de 1983 de Jobs../.. La veste zippée est dotée d'un col en peau de mouton noir, d'une doublure en peau de mouton blanche et de deux poches à pression sur le devant. Elle est en bon état, avec une usure normale d'utilisation.



La célèbre image de Jobs a fait surface en 2011, lorsqu'elle a été publiée en ligne par Andy Hertzfeld, membre de l'équipe de développement originale de Macintosh. Il se souvient : "En décembre 1983, quelques semaines avant le lancement du Mac, nous avons fait un voyage rapide à New York pour rencontrer Newsweek, qui envisageait de faire une couverture sur le Mac. La photo a été prise spontanément alors que nous nous promenions autour de Manhattan par Jean Pigozzi, un jet setter français sauvage qui traînait avec nous à l'époque. »



JUSQU'À 134 000 DOLLARS POUR UN IPHONE 1

C'est à nouveau la maison de ventes RR d'organiser un événement exceptionnel, qu'elle a choisi d'appeler. Au menu,, mais également des produits plutôt rares.. Cette dernière -dénommée- pourrait se vendre jusqu'à 75 000 dollars, voire plus.Accessoirement,, dont les exemplaires s'arrachaient à plusieurs dizaines de milliers de dollars l'année dernière. Rappelons que cet iPhone mythique était doté d'un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480. Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels.Après une vente à près de 100 000 euros, l'iPhone 1 sous blister avait connu une rapide décote. Mais deux exemplaires étaient partis à des sommes records, 63 000 dollars pour le premier et 55 000 dollars pour le second Précédemment, un iPhone 2007 4 Go -avec reçu original de l'Apple Store- était parti pour! Un iPhone de 2007 de 8 Go -toujours scellé dans la boîte d'expédition Apple/FedEx- a trouvé preneur pour un très honorable